Polizei Köln

POL-K: 191227-1-K Zeuge stellt Taschendiebe auf dem Weihnachtsmarkt - Festnahme

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (26. Dezember) hat die Polizei nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen (52) auf dem Weihnachtsmarkt am Heumarkt zwei mutmaßliche Taschendiebe (17m, 23m) festgenommen. Der 17-Jährige soll nach Aussage des Zeugen gegen 17.30 Uhr zweimal Besucher in ein Gespräch verwickelt haben, während sich sein Komplize den Angesprochenen von hinten näherte und ihnen in die Taschen griff. Bei dem 23-Jährigen fanden die Beamten neben Marihuana das Handy einer Zwölfjährigen, welches ihr kurz zuvor am Heumarkt aus der Jackentasche gestohlen worden war. Die beiden aus Algerien und Marokko stammenden Männer werden heute einem Haftrichter vorgeführt. (cs)

