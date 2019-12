Polizei Köln

POL-K: 191223-3-K Raubüberfall in Kölner Hotel - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Hotelangestellten mit Pfefferspray und Messer bedroht

Am späten Samstagabend (21. Dezember) hat ein etwa 20 bis 25 Jahre alter und ungefähr 1,75 Meter großer Mann in der Kölner Innenstadt den Rezeptionisten (23) eines Hotels überfallen. Der Täter hat eine dünne Statur, kurze dunkelblonde Haare und trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 23.30 Uhr betrat ein Mann die Lobby des am Ursulaplatz gelegenen Hotels. An der Rezeption soll der Brillenträger den Angestellten gebeten haben Geld zu wechseln. Anschließend habe er das Gebäude wieder verlassen. Kurz darauf sei er dann zurückgekommen und habe den 23-Jährigen mit einem Pfefferspray und einem Messer bedroht. Mit Bargeld aus der Kasse rannte der als "bubenhaft" Beschriebene aus dem Hotel und flüchtete in Richtung des Ursulaklosters. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell