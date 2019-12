Polizei Köln

POL-K: 191223-2-K Spielendes Kind von Smart erfasst - Schwerverletzt

Köln (ots)

Ein Junge (12) hat bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (22. Dezember) in Köln Kalk schwere Verletzungen erlitten. Ein Smart-Fahrer (33) erfasste den 12-Jährigen gegen 14 Uhr auf der Rolshover Straße. Der Schüler soll nach derzeitigen Sachstand zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen sein. Das Kind spielte zuvor mit zwei Freunden (10, 11) auf dem Gehweg Fussball. Als der Ball auf die Straße rollte, lief er hinterher. Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik. (ph)

