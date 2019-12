Polizei Köln

POL-K: 191222-3-K/LEV/BAB Polizisten beenden 23 Alkohol- und Betäubungsmittel-Fahrten - Diverse Führerscheine beschlagnahmt - Strafanzeigen

Köln (ots)

Seit Freitag (20. Dezember) haben Polizisten in Köln, Leverkusen und auf den umliegenden Autobahnen 15 Alkohol- und 8 Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln beendet. Einige hatten mehr als 2 Promille.

1) Rund 1 Promille: Ein 31-jähriger VW Caddy-Fahrer am Freitag gegen 7 Uhr auf der Bundesautobahn 4 in Höhe des Autobahnkreuzes Köln-West.

2) Vortest positiv auf Kokain: 42-jähriger Opel-Corsa-Fahrer am Freitag gegen 13.45 Uhr auf der Kalker Hauptstarße im Stadtteil Kalk.

3) Vortest positiv auf Cannabis: Ein 47-jähriger Renault-Megane-Fahrer am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Gremberger Straße im Stadtteil Humboldt-Gremberg.

4) Rund 1,9 Promille: Ein 55-jähriger Ford-Transit-Fahrer am Freitag gegen 16.40 Uhr auf der Autobahn 560 in Höhe der Anschlussstelle Hennef.

5) Vortest positiv auf Cannabis: 31-jähriger Citroen-Fahrer am Freitag gegen 22.30 Uhr auf der Eythstraße in Köln-Kalk.

6) Vortest positiv auf Cannabis: 24-jähriger Renault-Twingo-Fahrer am Freitag gegen 23 Uhr auf der Burscheider Straße in Leverkusen - Bergisch Neukirchen.

7) Vortest positiv auf Cannabis: 22-jähriger Ford-Eco Sport-Fahrer am Freitag gegen 23.30 Uhr auf dem Hohenstaufenring in der Kölner Innenstadt.

8) Rund 1 Promille: Ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer am Samstag gegen 1.45 Uhr ebenfalls auf dem Hohenstaufenring.

9) Rund 1,3 Promille: Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer am Samstag zur selben Zeit auch auf dem Hohenstaufenring.

10) Rund 1 Promille: Ein 32-jähriger Opel-Corsa-Fahrer am Samstag gegen 2 Uhr auf dem Clevischen Ring im Stadtteil Mülheim.

11) Rund 1 Promille: Ein 23-jähriger VW-Fahrer am Samstag gegen 4 Uhr auf der Bonnerstraße in Köln-Bayenthal.

12) Vortest positiv auf Kokain: Ein 39-jähriger Smart-Fahrer am Samstag gegen 8 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Leverkusen-Opladen.

13) Rund 1 Promille: Ein 59-jähriger Fahrradfahrer am Samstag gegen 12 Uhr auf der Kalkstraße in Leverkusen-Mantfort.

14) Über 2 Promille, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss: Ein 36-jähriger BMW-Fahrer am Samstag gegen 16 Uhr auf der Solinger Straße in Leverkusen-Rheindorf.

15) Rund 2 Promille: Ein 39-jähriger Renault-Fahrer am Samstag gegen 16.45 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Köln-Eil.

16) Rund 1,4 Promille: Ein 55-jähriger Skoda-Fahrer am Samstag gegen 23 Uhr auf der Bonner Straße in Leverkusen-Opladen.

17) Über 2 Promille: Ein 59-jähriger VW-Polo-Fahrer am Sonntag gegen 00.20 Uhr auf der Leyendecker Straße im Stadtteil Ehrenfeld.

18) Ebenfalls mehr als 2 Promille: Ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer am Sonntag gegen 1 Uhr auf dem Hohenzollernring in der Kölner Innenstadt.

19) Vortest positiv auf Kokain: Ein 34-jähirger VW-Polo-Fahrer am Sonntag gegen 3 Uhr auf dem Linder Mauspfad im Stadtteil Lind.

20) Vortest positiv auf Amphetamine: Ein 20-jähriger Fiat-Punto-Fahrer am Sonntag gegen 3 Uhr auf der Rösrather Straße in Rath-Heumar.

21) Knapp 1 Promille: Ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer am Sonntag gegen 4 Uhr auf dem Hohenzollernring in der Innenstadt.

22) Mit 0,5 Promille und überhöhter Geschwindigkeit sowie trotz Rotlicht zeigender Ampel: Ein 21-jähriger BMW-Fahrer am Sonntag 5 Uhr gegen auf der Venloer Straße im Stadtteil Ehrenfeld.

23) Rund 0,7 Promille: Eine 36-jährige Audi-Fahrerin am Sonntag gegen 6.40 Uhr auf der Aachner Straße in Müngersdorf. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell