Polizei Köln

POL-K: 191220-7-K Glasscheibe von Vitrine zerschlagen und Schmuck gestohlen

Köln (ots)

Großes Kaufhaus mit Polizeihunden durchsucht

Mit Diensthunden hat die Polizei Köln am Freitagmorgen (20. Dezember) in der Innenstadt ein Kaufhaus durchsucht. Ein Wachmann (77) hatte einen Unbekannten im Verkaufsbereich erkannt, der gerade die Glasscheibe einer Vitrine zerschlagen hatte und mehrere Schmuckstücke zusammenraffte. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei.

Gegen 6.30 Uhr war der 77-Jährige auf einem Routinerundgang in dem an der Hohe Straße gelegenen Kaufhaus unterwegs. Im Erdgeschoss traf er auf den Täter, der sich gerade in der Schmuckabteilung befand. Von dem Angestellten überrascht, rannte der Ertappte in Richtung der Rolltreppen weg.

Für die Dauer der Durchsuchung verließen alle mittlerweile eingetroffenen Angestellten die Verkaufsetagen. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte und ungefähr 1,85 bis 1,90 Meter große Täter befand sich jedoch nicht mehr im Gebäude. Zur Tatzeit war der Gesuchte mit einem Trainingsanzug bekleidet, dessen Kapuze er aufgezogen hatte. Gegen 10 Uhr war die Durchsuchung abgeschlossen. Wie der Dieb das Gebäude verlassen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Spezialisten der Kriminalpolizei fuhren umgehend zum Tatort und sicherten die Spuren. Das Kriminalkommissariat 71 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bereich des Tatorts einen Mann gesehen haben, auf den die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell