Polizei Köln

POL-K: 191220-6-K Maskierte Räuber überfallen Seniorin - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagvormittag (19. Dezember) haben zwei bislang unbekannte Männer eine Seniorin (84) in Köln-Klettenberg überfallen. Mit ihrer Beute flüchtete das Räuber-Duo in unbekannte Richtung. Die 84-Jährige erlitt durch dem Überfall einen Schock.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Täter gegen 9 Uhr an einem Einfamilienhaus an der August-Macke-Straße geklingelt haben. Nachdem die Seniorin die Tür öffnete, sollen die Täter sie zur Seite geschoben und sich so Eintritt zum Haus verschafft haben. Anschließend verschlossen sie die Tür von innen. Mit den Worten "Schmuck her, Geld her, sonst Strafe" sollen sie von der eingeschüchterten Bewohnerin Wertgegenstände gefordert und das gesamte Haus durchsucht haben.

Die Überfallene beschreibt die beiden Männer, als etwa 1,80 Meter groß mit schlanker/sportlicher Statur. Beide sollen eine dunkle Hose, ein dunkles Oberteil und helle Handschuhe getragen haben. Laut der 84-Jährigen soll das Duo gebrochenes deutsch mit osteuropäischem Dialekt gesprochen und mit dunkelblauen Sturmhauben maskiert gewesen sein. Die Beute soll einer der Räuber in einem entwendeten weißen Kopfkissenbezug verstaut haben.

Das Kriminalkommissariat 14 fragt: Wer hat die beiden Männer vor oder nach der Tat auf der August-Macke-Straße beobachtet oder hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (mw)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell