Polizei Köln

POL-K: 191220-5-K/REK Polizei nimmt Geldautomatensprenger fest - drei Taten aufgeklärt

Köln (ots)

Nachtrag zur Ziffer 2 vom 13. November:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4438901

Die Polizei Köln hat am Mittwochnachmittag (18. Dezember) einen 26 Jahre alten Kölner im Stadtteil Weiden festgenommen. Die Ermittler werfen ihm zwei Automatenaufbrüche in Pulheim und Frechen sowie eine Geldautomatensprengung in Köln-Bickendorf vor. Polizisten nahmen am gleichen Tag auch einen aus der Ukraine stammenden Komplizen des Kölners in Bonn-Meckenheim fest. Er soll bei der Sprengung des Geldautomaten in Köln-Bickendorf Schmiere gestanden haben. Der 26-Jährige hat die Taten in seiner Vernehmung gestanden.

Bei der ersten Tat in der Nacht zu Samstag (9. November) in Pulheim wurde der Beschuldigte beim Aufhebeln des Geldautomaten der Sparkasse gestört und flüchtete unerkannt. In der Nacht zu Montag (11. November) ging er beim Aufhebeln eines Geldautomaten in Frechen-Bachem ebenfalls leer aus, da ein Zeuge rechtzeitig die Polizei verständigt hatte. Auch bei der Automatensprengung am 13. November blieb es beim Sachschaden. (jk)

