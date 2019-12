Polizei Köln

POL-K: 191220-4-K Kölnerin von Handtaschendieb bestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem etwa 50 Jahre alten Handtaschendieb und seinem Komplizen, die an einem Donnerstagnachmittag (12. Dezember) in Köln Ossendorf eine Kölnerin (79) bestohlen haben. Nach Aussage der Seniorin soll einer der beiden sie gegen 14.45 Uhr an der Kasse des Supermarktes auf der Rochusstraße abgelenkt und ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen genommen haben. Damit lief er zu einem hellen Kleinwagen mit ausländischen Kennzeichen, in dem bereits ein Komplize mit laufendem Motor wartete. Der Wagen fuhr mit Quietschenden Reifen davon. Der schlanke Dieb war circa 1.70 Meter groß und trug eine beige Jacke.

Das Kriminalkommissariat 73 fragt:

Wer kann Angaben zum flüchtigen Kleinwagen machen und hat die Täter auf der Flucht beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

