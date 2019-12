Polizei Köln

POL-K: 191220-2-K 80-jährige Autofahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Köln (ots)

Am Freitagmittag (20. Dezember) ist eine Autofahrerin (80) aus bislang unbekannter Ursache auf einem Parkplatz in Köln-Godorf in zwei parkende Autos und anschließend in einen Graben gefahren. Die 80-Jährige verstarb trotz Reanimation durch Ersthelfer und einen Notarzt an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen stieß die Twingo-Fahrerin gegen 12 Uhr zunächst mit einem parkenden schwarzen Renault und einem blauen VW Polo auf dem Supermarktparkplatz an der Otto-Hahn-Straße zusammen. Hiernach fuhr sie vom Parkplatz über die Straße in einen gegenüberliegenden Graben vor einem Baumarkt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist vor Ort. (js)

