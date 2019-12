Polizei Köln

POL-K: 191220-1-K Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (20. Dezember) ist eine Radfahrerin (35) bei einem Zusammenstoß mit einem grauen Hyundai (Fahrer: 60) in Köln-Lindenthal schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen bog der 60-Jährige gegen 9.50 Uhr von der Gyrhofstraße nach rechts in die Universitätsstraße ab. Im Einmündungsbereich stieß er mit der Radfahrerin zusammen, die den Radweg der Universitätsstraße in Richtung Aachener Straße entlang fuhr. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in eine Klinik. (js)

