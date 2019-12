Polizei Köln

POL-K: 191219-5-K Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht vermissten Sascha T.

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die Polizei sucht mit Hilfe eines Fotos nach dem seit Montag (16. Dezember) vermissten Sascha T. (40) aus Köln-Seeberg. Zuletzt ist er von Zeugen an diesem Tag an seiner Wohnanschrift gesehen worden. Es ist gut möglich, dass er sich im Bereich Köln-Ossendorf oder Köln-Blumenberg aufhält.

Der Gesuchte ist etwa 1,86 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er hat kurzes, graues Haar, ein lückenhaftes Gebiss und ist vermutlich dunkel bekleidet.

Zeugen die ihn sehen oder wissen, wo sich der 40-Jährige derzeit aufhalten könnte, werden gebeten sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler des Kriminalkommissariats 62 zu wenden. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell