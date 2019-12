Polizei Köln

POL-K: 191219-4-K Bei Rot über die Ampel - Betrunkener Fahrradfahrer schwerverletzt

Köln (ots)

Ein Fahrradfahrer (20) hat am Mittwochmorgen (18. Dezember) in Köln Vogelsang bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen war der betrunkene Kölner gegen 8.15 Uhr mit circa 1,5 Promille auf der Venloer Straße auf einem Rad- und Fußweg unterwegs und fuhr auf der falschen Straßenseite stadtauswärts. In Höhe des Kolkrabenwegs kreuzte er trotz roter Ampel die Straße und stieß mit einem querenden Ford Transit (Fahrer: 40) zusammen. Polizisten sicherten Spuren und ordneten eine Blutprobe an. (ph)

