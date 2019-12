POL-K: 191219-3-K Fußgänger zwischen Bahn und Bahnsteig eingeklemmt - Schwerstverletzt

Polizei Köln

Bei einem Verkehrsunfall in der Kölner Altstadt hat am Donnerstagnachmittag (19. Dezember) ein Fußgänger auf Krücken (62) schwerste Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen soll der Gehbehinderte gegen 14 Uhr den Bahnsteig am Rudolfplatz entlang gegangen sein. Zeugen berichteten, dass der 62-Jährige versucht haben soll noch in die Bahn zu kommen. Hierfür habe er eine Krücke zwischen die Türen gehalten. Beim Anfahren der Bahn sei die Krücke eingeklemmt worden, weshalb der Mann vermutlich sein Gleichgewicht verloren haben soll und zwischen Bahn und Bahnsteig fiel.

Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Mann und brachten ihn in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist vor Ort. (jk)

