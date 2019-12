Polizei Köln

POL-K: 191218-2-K/LEV Polizei stellt Autoknacker in Wohnmobil voller Diebesgut - Pressetermin!

Köln (ots)

Polizisten haben in Leverkusen-Schlebusch in der Nacht zu Dienstag (17. Dezember) zwei mutmaßliche Autoknacker (24, 42) festgenommen. Den beiden Männern wird vorgeworfen in mehreren Fällen Autos aufgebrochen und teure Werkzeuge gestohlen zu haben. Die Beamten stellten mehr als 30 Bohrmaschinen, Akkuschrauber, weiteres Werkzeug und das Wohnmobil der Tatverdächtigen sicher. Der ältere Beschuldigte wurde bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht. Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge zu weiteren Taten. Um über die Hintergründe der Taten und die Festnahmen zu berichten lädt die Polizei Köln Medienvertreter zur Berichterstattung ein.

Datum: 18. Dezember 2019

Uhrzeit: 13 Uhr

Adresse: Walter-Pauli-Ring 2-6

Medienvertreter werden die Möglichkeit haben das sichergestellte Diebesgut und ein Foto des sichergestellten Wohnmobils zu filmen/fotografieren. Zudem wird ein Ermittler vor Ort Fragen beantworten und für O-Töne zur Verfügung stehen. (cr)

