POL-K: 191218-1-K Räuber bedrohen Spielhallenaufsicht mit Pistole - Öffentlichkeitsfahndung - Fotos

Nachtrag zur Pressemeldung vom 13. Dezember - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4468550

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach zwei Männern. Die Unbekannten stehen im Verdacht, am 13. Dezember eine Spielhalle in Dellbrück überfallen zu haben. Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 0.30 Uhr hatte das Duo nach aktuellem Ermittlungsstand eine Mitarbeiterin (69) in der Spielhalle auf der Dellbrücker Hauptstraße angegriffen und mit einer Pistole bedroht. Die Unbekannten hatten geringe Mengen Bargeld erbeutet. (cs)

