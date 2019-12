Polizei Köln

POL-K: 191217-4-K/Lev Fast 100 Fälle in 24 Stunden - Falsche Polizisten erbeuten sechsstelligen Betrag

Köln (ots)

In 99 Fällen haben Betrüger innerhalb der letzten 24 Stunden (16. - 17. Dezember) in Köln und Leverkusen älteren Menschen angerufen und betrogen. Hauptsächlich gaben sie sich als Polizisten aus und forderten die Senioren auf, Bargeld und Habseligkeiten an falsche Ermittler auszuhändigen.

In zwei Fällen brachten sie Kölner Senioren (87, 90) dazu, ihre Habseligkeiten aus ihren Bankschließfächern abzuholen und diese in einer Tüte vor ihrem Haus zu deponieren. Die Tatverdächtigen täuschten ihre Opfer, indem sie von einem bevorstehenden Banküberfall berichteten. Die Wertsachen sollten angeblich in amtliche Verwahrung genommen und so vor den Gaunern geschützt werden. Insgesamt erbeuteten sie durch diese Masche Bargeld, Schmuck und Goldmünzen.

Die Polizei Köln warnt vor Anrufen mit "110" im Telefon-Display. Die Polizei ruft Sie niemals mit der Rufnummer "110" an!

Seien sie misstrauisch, wenn:

- Sie am Telefon Auskunft über Ihre Ersparnisse geben sollen, - im Zuge polizeilicher Ermittlungen zur Herausgabe Ihres Geldes und Ihres Schmucks aufgefordert werden, - Sie Ihrem Umfeld nichts von den Anrufen erzählen sollen, um die angeblichen Ermittlungen nicht zu gefährden, - Sie während des Anrufs "zur Sicherheit" die "110" wählen sollen, aber nicht auflegen dürfen, - Sie Unbekannten Ihr Geld übergeben sollen.

Was Sie tun sollten:

- Seien Sie misstrauisch, legen Sie auf (Telefonverbindung muss getrennt sein) und wählen Sie nach dem Freizeichen die "110". Informieren Sie Ihre Nachbarn oder Ihre Angehörigen über derartige Anrufe. - Sensibilisieren und informieren Sie ältere Menschen in Ihrem Umfeld und klären Sie diese über die Betrugsmasche auf.

Weitere Informationen zum Thema "Falscher Polizeibeamter" finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/ (ph)

