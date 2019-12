Polizei Köln

POL-K: 191217-3-K Lebloser Mann bei Wohnungsbrand entdeckt - Ermittler nehmen Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 2 vom 15. Dezember

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4469460

Staatsanwalt und Polizei Köln geben bekannt:

In einem von der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren haben Polizeibeamte des Kriminalkommissariats 11 am Montag (16. Dezember) in Kalk einen Beschuldigten (31) festgenommen. Er steht unter dringendem Verdacht, am Samstag (14. Dezember) einen 32-Jährigen Landsmann in der Wiersbergstraße getötet und anschließend am Tatort Feuer gelegt zu haben. Zeugenaussagen führten die Polizisten auf die Spur des Beschuldigten.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Beschuldigten beim Amtsgericht Köln den Erlass eines Haftbefehls wegen Totschlags beantragt, über den heute noch entschieden werden wird. Der Beschuldigte schweigt bislang zu den Vorwürfen und lässt sich anwaltlich vertreten. Die Hintergründe der Tat und das Tatmotiv sind weiterhin unklar. (cr)

