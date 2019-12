Polizei Köln

POL-K: 191217-2-K Unbekannte greifen Passanten an und verletzten Mann schwer - Beteiligte melden sich auf Wache

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 15. Dezember

Nach Veröffentlichung des Zeugenaufrufs haben sich am Sonntagabend (15. Dezember) gegen 22.15 Uhr drei Männer (19, 21, 25) auf der Polizeiwache in der Kölner Innenstadt gemeldet. Sie gaben an, an der beschriebenen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Der 25-Jährige will den Vorfall lediglich beobachtet haben.

Die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Polizei zu wenden. (cr)

