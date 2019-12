POL-K: 191216-2-K Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mit Foto nach Kreditkartenbetrüger

Polizei Köln

Mit Fotos aus der Überwachungskamera einer Bank in Köln-Porz sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Kreditkartenbetrüger. Dem auf dem Fahndungsbild gezeigten Mann wird vorgeworfen, im Zeitraum vom 7. bis zum 15. November mit einer gestohlenen Kreditkarte mehrere Tausend Euro von einem fremden Konto erbeutet zu haben.

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder dem momentanen Aufenthaltsort des Beschuldigten geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler vom Kriminalkommissariat 33 zu wenden. (cr)

