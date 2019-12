Polizei Köln

POL-K: 191216-1-K Fahrradfahrer stürzt gegen Ford - Schwerverletzt

Köln (ots)

Ein Fahrradfahrer (55) hat am Sonntagnachmittag (15. Dezember) in Köln Zollstock bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 55-Jährige auf dem Höniger Weg in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Herthastraße. In Höhe einer Bankfiliale geriet er mit dem Vorderreifen in die Bahnschienen und stürzte gegen die hintere linke Tür eines entgegenkommenden Ford. Die Focus-Fahrerin (48) leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Diese brachten den Schwerverletzen in eine Klinik. (ph)

