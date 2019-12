Polizei Köln

POL-K: 191215-3-K Tatverdächtiger aus Köln-Dünnwald in psychiatrische Klinik eingewiesen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 4 vom 13. Dezember 2019

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4468787

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt

Nach einem Tötungsdelikt in Köln-Dünnwald am Freitag (13. Dezember) ist der Beschuldigte (60) nach Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Köln vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden.

Es ist nach derzeitigem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass sich die Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung ereignet hat, die zu erheblichen Einschränkungen der Schuldfähigkeit des 60-Jährigen führt. (cr)

