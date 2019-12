Polizei Köln

POL-K: 191215-1-K Unbekannte greifen Passanten an und verletzten Mann schwer - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein Fußgänger (61) und seine Ehefrau (62) sind am späten Samstagabend (7. Dezember) in Köln-Poll aus einer Gruppe bislang unbekannter Männer heraus angegriffen worden. Der 61-Jährige erlitt neben dem Bruch seiner Augenhöhle diverse Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Die Eheleute waren gegen 23.30 Uhr auf dem Heimweg, als ihnen auf der Siegburger Straße vier Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren entgegenkamen. Einer der Unbekannten rempelte den 61-Jährigen an und fing an zu pöbeln. Das Paar reagierte nicht darauf und ging weiter. Ungeachtet dessen, streckte ein weiterer Angreifer aus der Gruppe den 61-Jährigen mit einem Faustschlag gegen den Kopf nieder und trat anschließend auf den am Boden liegenden Mann ein.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler vom Kriminalkommissariat 56 zu wenden. (cr)

