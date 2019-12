Polizei Köln

POL-K: 191213-5-K Fußgänger gerät unter Straßenbahn und wird lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Ein Heranwachsender (17) ist am Freitagabend (13. Dezember) von einer Straßenbahn der Linie 1 in Köln-Weiden erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Als die Rettungskräfte um kurz nach 18 Uhr auf der Aachener Straße an der KVB-Haltestelle Maarweg eintrafen, lag der Geschädigte ansprechbar unter der Bahn. Die Feuerwehr hob den Waggon mit technischem Gerät an, befreite den lebensgefährlich verletzten jungen Mann und brachte ihn mit notärztlicher Begleitung in eine Klinik.

Laut Zeugenaussagen soll er plötzlich und trotz roter Fußgängerampel die Gleise überquert haben. Die KVB-Fahrerin habe zwar eine Gefahrenbremsung eingeleitet, habe aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen leiteten Polizisten den Verkehr vor der Unfallstelle ab. Es kam es auf der Aachener Straße stadtauswärts zu Verkehrsbehinderungen. (cr)

