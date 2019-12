Polizei Köln

POL-K: 191213-2-K Fußgängerin von Auto erfasst - schwer verletzt

Köln (ots)

Eine Fußgängerin (27) hat am Freitagmorgen (13. Dezember) in Köln Marienburg bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten.

Laut Zeugenangaben soll die 27-Jährige das Oberländer Ufer in Höhe der Marienburger Straße gegen 8 Uhr an einer Fußgängerampel bei Grün überquert haben. Ein stadteinwärts fahrender VW-Fahrer (43) erfasste die Frau. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik. (ph)

