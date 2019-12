Polizei Köln

POL-K: 191213-1-K Zusammenstoß zwischen zwei LKW sorgt für Vollsperrung der A3

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (12. Dezember) sind zwei LKW-Fahrer (50, 62) nach einem Zusammenstoß auf der Bundesautobahn 3 in Höhe Oberpleis schwer verletzt in Kliniken eingeliefert worden. Polizisten nahmen bei dem 50-Jährigen Alkoholgeruch wahr, ordneten nach einem Atemalkoholtest (Ein Promille) eine Blutprobe im Krankenhaus an und stellten den Führerschein des Berufskraftfahrers sicher. Zudem geht die Polizei einem Hinweis nach, wonach der Lkw-Fahrer während der Fahrt "durch Handybedienung" abgelenkt gewesen sein soll. Seit dem Unfall ist die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt nur zeitweise nutzbar. Bis zum Nachmittag (13. Dezember) bleibt die Fahrbahn in Richtung Frankfurt für Aufräum- und Reparaturarbeiten gesperrt.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 62-Jährige auf der mittleren von drei Fahrspuren. Ein auf der rechten Spur fahrender 50-Jähriger kam in dem Moment, als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, nach rechts von der Fahrspur ab und stieß gegen die Schutzplanke. Von dort driftete der LKW nach links und stieß mit so großer Wucht gegen den Sattelzug des 62-Jährigen, dass dieser zur Seite kippte. Der Sattelzug des mutmaßlichen Unfallverursachers schleuderte in die Lärmschutzwand und kam dort schwer beschädigt zum Stehen. (fb)

