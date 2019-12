Polizei Köln

POL-K: 191212-4-K Festnahme nach Räuberischem Diebstahl in Bäckerei

Köln (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (12. Dezember) hat ein Mann (22) in einer Bäckerei auf der Kalker-Haupt-Straße im Stadtteil Kalk Backwaren entwendet und auf seiner Flucht zwei Mitarbeiterinnen (55, 58) verletzt. Polizisten nahmen ihn noch in Tatortnähe fest. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die Verletzungen der Angestellten ambulant.

Gegen 7.30 Uhr bemerkte die 55-jährige Angestellte, dass Christstollen aus der Auslage der Bäckerei fehlten. Sofort fiel ihr der 22-Jährige auf, der die Waren in seinem Rucksack versteckte. Als die Angestellten ihn aufhalten wollten, griff der junge Mann beide an und flüchtete aus dem Einkaufszentrum. Im Rucksack des Räubers stellten die Beamten neben den Christstollen noch Hygieneartikel sicher. Das Kriminalkommissariat 56 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft, ob die aufgefundenen Gegenstände aus weiteren Diebstählen stammen. Der Festgenommene muss sich nun unter anderem in einem Strafverfahren wegen Räuberischem Diebstahl verantworten. (mw)

