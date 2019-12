POL-K: 191212-2-K Von der Fahrbahn abgekommen und Baum entwurzelt - Krankenhaus

Polizei Köln

Am Mittwochmorgen (11. Dezember) ist ein Opel-Fahrer (75) im Stadtteil Niehl von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert. Der Kölner zog sich bei dem Alleinunfall schwere Verletzungen zu. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Senior in seinem Astra auf der Neusser Landstraße in Richtung der Oranjehofstraße unterwegs. Kurz hinter einer Tankstelle kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Aufprallenergie reichte, um den Baum (Stammdurchmesser etwa 10 Zentimeter) zu entwurzeln. Der Unfallwagen prallte anschließend gegen einen weiteren Baum und kam dort zum Stillstand.

Ein Notarzt kümmerte sich noch an der Unfallstelle um den Schwerverletzten und begleitete ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizisten ließen den Unfallwagen abschleppen. (he)

