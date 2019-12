Polizei Köln

POL-K: 191211-1-K Alkoholisierter Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Köln (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. Dezember) ist eine Fußgängerin (28) in Köln- Deutz auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg mit einem alkoholisierten Fahrradfahrer (65) zusammengestoßen. Während die 28-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, brachten Rettungskräfte den kurzzeitig bewusstlosen 65-Jährigen in eine Klinik. Ein erster Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille - Blutprobe!

Nach Schilderungen von Unfallzeugen soll der Radfahrer gegen 0.30 Uhr auf der Deutz-Kalker Straße auf die junge Frau und ihre Begleiter zugefahren sein. Diese wichen dem 65-Jährigen gerade noch aus, wo hingegen die 28-Jährige mit dem Radfahrer zusammenstieß. Widersprüchlich sind die Angaben der Unfallbeteiligten, ob das Licht des Fahrrads eingeschaltet war. (fb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell