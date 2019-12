Polizei Köln

POL-K: 191210-5-K Kölner "Spürnasen" Vargas und Teefje gehen in Rente - Woodstock übernimmt

Köln (ots)

Einladung zum Pressetermin mit Polizeipräsident Uwe Jacob

Die Diensthundeführer-Staffel der Polizei Köln verabschiedet am 13. Dezember zwei erfahrene Vierbeiner in die Rente. Die Sprengstoffspürhunde Vargas und Teefje werden nach neun beziehungsweise vier Dienstjahren, in denen sie bei Fußballspielen, Demonstrationen aber auch bei Festnahmen oder Durchsuchungen den richtigen Riecher unter Beweis gestellt haben, den wohlverdienten Ruhestand bei ihren Herrchen genießen. Polizeipräsident Uwe Jacob sowie der Leiter der Direktion Besondere Aufgaben Klaus Rüschenschmidt werden zugegen sein, wenn Vargas und Teefje nach vielen erfolgreichen Einsätzen reine Freizeit- und Familienhunde werden.

Ihr Nachfolger Woodstock steht schon in den Startlöchern, um nach absolvierter Prüfung in die "Pfotenabdrücke" seiner Vorgänger zu treten.

"Flausch", einer von drei Kölner Datenspeicherspürhunden, die bei der EG Berg im Einsatz waren, wird an der Verabschiedung seiner Kollegen ebenfalls teilnehmen.

Die Polizei Köln lädt Medienvertreter zur Berichterstattung ein.

Datum: 13. Dezember 2019

Uhrzeit: 12:30 Uhr

Adresse: Rheinstraße 200, 50321 Brühl

Hinweise für Medienvertreter: Der Parkplatz befindet sich unmittelbar vor dem Haupteingang auf der rechten Seite. Bitte bringen Sie einen gültigen Presseausweis mit. Sie werden am Pförtnerhaus erwartet. (ph)

