Polizei Köln

POL-K: 191210-4-K/BAB Auffahrunfall am Stauende - Kraftfahrer schwerverletzt

Köln (ots)

Zwei Lastwagenfahrer haben am Dienstagmorgen (10. Dezember) auf der A4 zwischen der Ausschlussstelle Klettenberg und dem Kreuz Köln West bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Ermittlungen fuhr einer der beide 63 Jahre alten Lkw-Fahrer gegen 9 Uhr am Stauende auf den stehenden Sattelzug auf. Aus einem aufgerissenen Tank lief Diesel aus. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten, die voraussichtlich in den frühen Nachmittagsstunden abgeschlossen sein werden, steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. (ph)

