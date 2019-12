Polizei Köln

POL-K: 191210-1-K Kölnerin von Nissan erfasst - Schwerverletzt

Köln (ots)

Am Montagabend (9. Dezember) ist eine Fußgängerin (67) auf einem Zebrastreifen der Ostmerheimer Straße in Köln-Merheim von einem Nissan angefahren worden. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen hatte der 68 Jahre alte Fahrer des blauen Kleinwagens den Kreisverkehr auf der Ostmerheimer Straße gegen 18.45 Uhr verlassen und wollte in Richtung Arnikastraße weiterfahren. Beim Verlassen des Kreisverkehrs erfasste er die 67-Jährige auf dem Überweg. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (fb)

