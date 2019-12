Polizei Köln

POL-K: 191209-5-LEV Schwerer Verkehrsunfall in Leverkusen-Lützenkirchen - Mann erliegt seinen Verletzungen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 25. November, Ziffer 3 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4449799)

Der 52-jährige Mann, der am 24. November (Sonntag) versucht hat, sein rollendes Auto aufzuhalten, ist am Freitagnachmittag (6. Dezember) an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen in einer Klinik gestorben.

Nach Aussage eines Zeugen (62) soll der 52-Jährige seinen Citroen Berlingo gegen 12 Uhr in einem leichten Gefälle auf der Hamberger Straße abgestellt haben. Nach dem Aussteigen habe er versucht, den Zusammenstoß seines Autos mit einem geparkten Ford Transit zu verhindern. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell