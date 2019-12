Polizei Köln

POL-K: 191209-2-K Randalierer schleudert Polizisten gegen Hauswand - Beamter schwer verletzt

Köln (ots)

Ein alkoholisierter Mann (23) hat am Sonntagabend (8. Dezember) einen Polizisten bei einem Einsatz in der Altstadt-Nord angegriffen und schwer verletzt. Der Beamte musste in einem Krankenhaus behandelt werden und ist bis auf weiteres nicht dienstfähig. Der Einsatz endete für den aggressiven Frechener in einer Ausnüchterungszelle.

Gegen 19 Uhr hörten die Einsatzkräfte einen dumpfen Knall vom Heck des Streifenwagens, als sie auf der Straße "Am Hof" in Richtung Hohe Straße fuhren. Sofort erkannten sie einen kräftigen rund zwei Meter großen Mann, der in Richtung eines dortigen Brauhauses wegrannte. Nach kurzer Verfolgung stoppten die Polizisten den Flüchtenden. Bei der anschließenden Personenkontrolle packte der 23-Jährige plötzlich einen der Beamten und schleuderte ihn gegen eine Gebäudewand. Der Uniformierte schlug mit dem Kopf gegen die Fassade und zog sich dadurch schwere Verletzungen zu.

Die Beamten überwältigten den 23-Jährigen und legten ihm Handschellen an. Mehrere Passanten hatten das Geschehen beobachtet und unterstützen die Polizisten. Fortwährend beleidigte der mittlerweile Gefesselte die Beamten, leistete weiter Widerstand, sperrte sich und versuchte sich zu befreien. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille.

Zwischenzeitlich hatten sich mehrere Begleiter des 23-Jährigen genähert. Auch sie verhielten sich aggressiv und versuchten ihren Freund zu befreien. Sofort hinzugerufene Unterstützungskräfte beruhigten die Situation.

Der Frechener muss sich jetzt in einem Verfahren wegen Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Gegen seine Unterstützer leiteten die Polizisten Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Gefangenenbefreiung ein. (mw)

