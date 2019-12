Polizei Köln

POL-K: 191208-3-LEV Zwei 18-Jährige versuchen Automaten in Schule aufzubrechen

Am späten Freitagabend (6. Dezember) haben zwei 18-jährige Leverkusener vergeblich versucht, einen Kaffee- sowie einen Snackautomaten in der Geschwister-Scholl-Schule in Leverkusen-Wiesdorf aufzubrechen. Nach einer Alarmauslösung stellten Polizisten die Verdächtigen, als diese aus dem Gebäude in der Bismarckstraße kamen und nahmen sie mit zur Wache.

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die jungen Männer eine Fluchttür im Untergeschoss nach Schulschluss mit einem Türkeil aufstellten. Als sie gegen 17.45 Uhr das Schulgebäude wieder betraten, löste die Alarmanlage aus. Bei einem der 18-Jährigen stellten die Polizisten einen Schraubendreher sicher. (cs)

