Polizei Köln

POL-K: 191208-2-K Falsche Polizisten stoppen Lkw-Fahrer auf der Bundesautobahn 4 - Zeugensuche

Köln (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (8. Dezember) haben falsche Polizeibeamte auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Köln-Poll einen Mercedes Sprinter mit französischer Zulassung gestoppt. Die Unbekannte erbeuteten von den zwei polnischen Lkw-Fahrern (26, 30) rund 2000 Euro Bargeld ab. Die Polizei Köln sucht Zeugen, die die vorgetäuschte Polizeikontrolle gegen 3.30 Uhr beobachtet haben oder sonst Angaben zu den Verdächtigen oder dem schwarzen Tatfahrzeug mit dem deutschen Kennzeichen "AB-...." machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Laut Aussagen der Geschädigten fuhr der schwarze Pkw auf der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Olpe neben dem Transporter und der Beifahrer hielt eine vermeintliche Polizeimarke gegen die Seitenscheibe. Der Wagen setzte sich mit eingeschaltetem Warnblinker vor den Sprinter und lotse den Fahrer mit einer Armbewegung in die Ausfahrt. Lediglich der Beifahrer stieg aus, ließ sich von den Lkw-Fahrern die Ausweispapiere zeigen und durchsuchte die Männer sowie deren Wagen. Plötzlich rannte er mit dem an sich genommenen Bargeld und dem Autoschlüssel zum Fluchtwagen, der mit quietschenden Reifen in Richtung Autobahnkreuz Köln-Ost wegfuhr.

Laut Zeugenaussagen war der verdächtige Beifahrer mit einer schwarzen Lederjacke, einer dunklen Jeans und einem Basecap bekleidet. Er war kräftig mit leichtem Bauchansatz, circa 1,75 Meter groß und 40 bis 45 Jahre alt. Er hatte einen kurzen dunklen Bart und sprach deutsch. Eine Beschreibung des Fahrers liegt derzeit nicht vor. Auf dem Rücksitz des Autos soll noch eine Frau mit schwarzen langen Haaren gesessen haben. (cs)

