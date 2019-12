POL-K: 191206-5-K/Lev Bewaffneter Raub auf Western Union Bank - Fahndungsplakat und Videosequenzen

Polizei Köln

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 2 vom 11. Dezember und Ziffer 2 vom 21. Dezember 2018 sowie der Ziffer 1 vom 6. Dezember 2019 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4140707 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4150080 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4460482

Die Polizei Köln hat heute (6. Dezember) Plakataktionen in Köln-Mülheim und Leverkusen-Quettingen durchgeführt. Hintergrund ist ein Raubüberfall auf eine Filiale der Western Union Bank in Köln-Mülheim. Mit einer Schusswaffe hatte ein Täter am Dienstagmorgen (11. Dezember 2018) den Bankangestellten (34) in den Tresorraum gezwungen. Dort schlug er ihn zu Boden, entnahm dem Tresor mehrere Tausend Euro und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Das Fahndungsplakat und Videosequenzen, die den Täter in der Bank zeigen, stehen als Anhang zur Verfügung.

Die Kriminalpolizei Köln fragt:

Wer kann Angaben zu dem Banküberfall machen?

Wer kann Hinweise zu dem abgelichteten Täter machen?

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Morgen des 11. Dezember 2018 in Tatortnähe aufgefallen?

Über die Western Union Bank wurde für Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhaltes und / oder Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

