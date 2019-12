Polizei Köln

POL-K: 191206-3-K Versuchte Geldautomatensprengung in Mülheim - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach mindestens drei Tätern, die in der Nacht zu Freitag (6. Dezember) in Mülheim versuchten, einen Geldautomaten zu sprengen. Der Automat befindet sich in einem an der Frankfurter Straße gelegenen Supermarkt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen schlugen die Unbekannten gegen 2.30 Uhr eine Eingangstür des Supermarktes ein und schlossen Gasflaschen an das Auszahlungsgerät im Eingangsbereich. Aus bislang unbekannten Gründen flüchteten die Täter, noch bevor sie eine Sprengung einleiteten. Nachdem ein Spezialist des Landeskriminalamtes die Sprengeinrichtung entschärft hatte, sicherten die Ermittler Spuren am Tatort. (ph)

