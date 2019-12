Polizei Köln

POL-K: 191206-2-K Radfahrer von Kleintransporter erfasst - schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (5. Dezember) ist ein Radfahrer (48) in Köln-Holweide schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte ein Ford-Fahrer (59) gegen 21 Uhr von der Autobahn A3 kommend über die Bergisch Gladbacher Straße in Richtung Dellbrück zu fahren. Am Ende der Anschlussstelle Dellbrück erfasste er in Höhe des Radwegs den von rechts kommenden Radfahrer. Rettungskräfte brachten den Gestürzten mit dem Verdacht eines Beinbruchs in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

