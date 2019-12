Polizei Köln

POL-K: 191206-1-K/Lev Bewaffneter Raub auf Western Union Bank - Plakataktion

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 11. Dezember 2018 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4140707

Nach dem Raubüberfall auf eine Filiale der Western Union Bank in Köln-Mülheim am Dienstagmorgen (11. Dezember 2018) führt die Polizei eine Plakataktion in Köln und Leverkusen durch. Unter Vorhalt einer Waffe hatte ein noch unbekannter Täter den Bankangestellten (34) in den Tresorraum gezwungen. Dort schlug er ihn zu Boden, entnahm dem Tresor mehrere Tausend Euro und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu Ortsterminen eingeladen.

Köln: Freitag, 6. Dezember, 11 Uhr, Stadtteil Mülheim, Frankfurter Straße 40

Leverkusen: Freitag, 6. Dezember, 12 Uhr, Stadtteil Quettingen, Lützenkirchener Straße / Feldstraße

Der Leiter der Ermittlungsgruppe, Kriminalhauptkommissar Schmalfeldt, wird vor Ort Fragen zum Ermittlungsstand beantworten. (he)

