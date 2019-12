Polizei Köln

POL-K: 191204-5-K Falscher Polizeibeamter festgenommen - er wollte 30.000 Euro abholen

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (3. Dezember) haben Zivilfahnder der Polizei Köln einen falschen Polizisten (33) in Nippes auf frischer Tat festgenommen, als er bei einer Kölnerin (60) 30.000 Euro abholen wollte. Möglich gemacht hatte die Festnahme ein aufmerksamer Arbeitskollege der 60-Jährigen. Der Kölner reagierte geistesgegenwärtig, als seine Kollegin von einem angeblichen Polizeibeamten am Telefon aufgefordert wurde, ihr Erspartes abzuheben. Angeblich, so der anrufende Betrüger, solle das Geld vor einem bevorstehenden Bankbetrug in Sicherheit gebracht werden. Während die Angerufene sich auf den Heimweg machte, um ihr Sparbuch zu holen, rief der Zeuge bei der richtigen Polizei an und äußerte seinen Betrugsverdacht. Ein Streifenteam fuhr zu der 60-Jährigen nach Hause und klärte sie auf.

Unter Anleitung der Kölner Polizisten telefonierte die 60-Jährige noch mehrmals mit den falschen Ermittlern und vereinbarte, das Geld in einer blauen Plastiktüte aus dem Fenster ihrer Wohnung zu werfen. Als der 33-jährige Verdächtige gegen 16 Uhr in der Werkstattstraße auftauchte und die vermeintlich gut gefüllte Tüte einsammelte, griffen Zivilpolizisten zu. Ein Haftrichter schickte den Mann in Untersuchungshaft. (cs)

