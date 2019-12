Polizei Köln

POL-K: 191204-3-K/BAB/AC Opel schleudert über die A 4 - Ford-Fahrer schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (3. Dezember) auf der Bundesautobahn 4 bei Aachen hat der Fahrer (29) eines Ford Focus schwere Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Opel-Fahrer (66) gegen 18.30 Uhr an der Anschlussstelle Aachen-Laurensberg auf die Richtungsfahrbahn Köln aufgefahren. Beim Fahrstreifenwechsel kollidierte der Opel mit einem Sattelzug und schleuderte quer über die Fahrbahn. Als daraufhin der 29-jährige Ford-Fahrer versuchte, dem außer Kontrolle geratenen Opel auszuweichen, prallte er gegen die Mittelschutzplanke. Rettungskräfte fuhren den Schwerverletzten in eine Klinik. Der 66-Jährige und seine beiden Mitfahrerinnen (28, 55) erlitten leichte Verletzung. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell