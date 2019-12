Polizei Köln

POL-K: 191204-2-K Unbekannte überfallen Obdachlosen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 25. Oktober, Ziffer 6

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4414701

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach einem Räuber-Trio. Die Männer stehen im Verdacht am Donnerstagvormittag (24. Oktober) einen Obdachlosen (43) im Untergeschoss U7 des Parkhauses "An St. Agatha" in der Kölner Altstadt überfallen zu haben. Die Gesuchten erbeuteten neben dem Mobiltelefon des 43-Jährigen auch seine Brusttasche mit Personalpapieren sowie seinen Tabak. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

