Polizei Köln

POL-K: 191202-3-LEV Geldautomaten in Leverkusen-Opladen aufgebrochen - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht zum ersten Advent (30.November/1. Dezember) haben Unbekannte in Leverkusen-Opladen einen Geldautomaten aufgebrochen und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Die Polizei Köln sucht Zeugen, die zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich Werkstättenstraße/Bahnstadtchaussee beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand brachen die Gesuchten zunächst in ein Restaurant ein, um an die Rückwand des Geldautomaten zu gelangen. Die Vorderseite des Automaten ist von der Straße aus frei zugänglich. (ph)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell