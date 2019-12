Polizei Köln

POL-K: 191202-1-LEV Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (2. Dezember) ist eine Radfahrerin (52) in Leverkusen-Steinbüchel schwer verletzt worden. Ein Mercedes-Fahrer (65) bog nach ersten Ermittlungen gegen 6.30 Uhr von dem Krummer Weg nach rechts in die Berliner Straße ab und kollidierte mit der querenden Radfahrerin. Diese stürzte und geriet mit ihren Beinen unter den Multivan. Rettungskräfte befreiten die Frau und brachten sie in eine Klinik. Nach ersten Ermittlungen soll der Autofahrer leicht alkoholisiert gewesen sein. Polizisten stellten den Führerschein sicher und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell