Polizei Köln

POL-K: 191129-2-K Schwere Kopfverletzungen nach Verkehrsunfällen

Köln (ots)

Am Donnerstag (28. November) haben zwei Radfahrer (53, 19) bei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Zollstock und Heimersdorf schwere Kopfverletzungen erlitten.

Gegen 11.30 Uhr soll Zeugenaussagen zufolge ein 53-jähriger Radfahrer im Kreisverkehr Schwalbacher Straße/ Kierberger Straße mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen sein, als ein Mercedes-Fahrer (32) gerade in den Kreisverkehr einfuhr. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen steht noch nicht fest, ob der Mann nach einem Zusammenstoß mit dem Auto oder beim Versuch dem Auto auszuweichen stürzte.

Gegen 14.30 Uhr soll nach ersten Erkenntnissen ein 19-Jähriger sein Fahrrad beim Linksabbiegen von der Frixheimer Straße in die Butzheimer Straße von einen ihm entgegenkommenden Ford (Fahrerin 47) erfasst worden sein. Auch den jungen Mann brachten Rettungskräfte mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. (as)

