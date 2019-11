Polizei Köln

POL-K: 191129-1-K Großdemonstration in der Kölner Innenstadt - Schulgebäude mit Graffitis besprüht

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27. November, Ziffer 1

In der Nacht zu heute (28./29. November) haben Unbekannte an über fünfzehn Kölner Schulen Gebäudefassaden mit Graffitis besprüht und die Eingangstüren mit Ketten, Kabelbindern sowie Vorhängeschlössern blockiert. Die gesprühten Schriftzüge haben nach aktuellem Ermittlungsstand einen klaren Bezug zur heutigen Großdemonstration. Die Außenwände einer Schule in Mülheim wurden zum Beispiel mit "Schule fällt aus!", "Kommt zum Streik" und "Climate Action: Heute keine Schule" beschmiert. (cs)

