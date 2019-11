Polizei Köln

POL-K: 191128-3-K Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Eine Fußgängerin (16) hat am Mittwochnachmittag (27. November) in Köln-Niehl bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte die dunkel gekleidete Kölnerin gegen 17 Uhr die Amsterdamer Straße in Höhe der Stadtbahnhaltestelle "Nesselrodestraße". Laut Zeugenaussage soll die 16-Jährige bei roter Ampel die Straße überquert haben, um eine einfahrende Stadtbahn zu erreichen. Ein Toyota-Fahrer (44) fuhr in Richtung Innere Kanalstraße und erfasste die Fußgängerin. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche in eine Klinik. (mb/de)

