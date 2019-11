Polizei Köln

POL-K: 191127-6-K Mutmaßlich 68 km/h zu schnell

Köln (ots)

Polizisten des Verkehrsdienstes haben am Dienstagmittag (26. November) in der Kölner Innenstadt einen Mercedes-Fahrer (22) gestoppt. Das Lasergerät zeigte 122 km/h bei erlaubten 50 km/h an. Nach Abzug des Toleranzwertes wird ihm aktuell eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 68 km/h vorgeworfen. Zum Tatvorwurf wollte sich der Fahranfänger nicht äußern. Er war mit seinem Vito gegen 12.30 Uhr auf der Rheinuferstraße unterwegs, als ihn die Beamten in Höhe der Straße "Am Leystapel" anhielten. (mw)

