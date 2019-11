Polizei Köln

POL-K: 191127-5-K/GM Nach Tötungsdelikt in Waldbröl: Amtsgericht erlässt Haftbefehl wegen Totschlags

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung 5 vom 26. November 2019

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4451321

Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln geben bekannt:

Nachdem eine Bewohnerin (28) eines Mehrfamilienhauses in Waldbröl am Dienstagnachmittag (26. November) gewaltsam ums Leben gekommen ist, hat das zuständige Amtsgericht Waldbröl gegen den Ehemann (41) antragsgemäß Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Der 41-Jährige hat die Tat in seinen Vernehmungen bereits eingeräumt. Zu dem von ihm angegeben Motiv werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht. (cr)

