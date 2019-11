Polizei Köln

POL-K: 191127-4-K Ohne Fahrerlaubnis vor Polizeiwache abgefahren

Köln (ots)

Eine Geldstrafe wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Polizeiwache Weiden zu bezahlen, um einer Haftstrafe zu entgehen war eine "gute Idee" eines Kölner (54). Sich anschließend ans Steuer eines Mietwagens zu setzen und loszufahren eher nicht.

Nachdem der 54-Jährige seine Geldstrafe bezahlt hatte, setzte er sich vor den Augen der Beamten in einen Volvo und fuhr los. Polizisten stoppten die Fahrt des Mannes wenig später gegen 16 Uhr auf der Moltkestraße in Lövenich. Seinen restlichen Heimweg trat er zu Fuß an. Er muss sich nun ein weiteres Mal in einem Verfahren, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (mw)

